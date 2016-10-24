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خادم الحرمين الشريفين والرئيس السودانى يبحثان التعاون الثنائى

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خادم الحرمين الشريفين والرئيس السودانى يبحثان التعاون الثنائى خادم الحرمين الشريفين والرئيس السودانى يبحثان التعاون الثنائى

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين (أرشيفية)

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالرياض، اليوم الإثنين، مع الرئيس السودانى عمر حسن البشير.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها أفاق التعاون الثنائى فى المجالات كافة، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع فى المنطقة.

وحضر جلسة المباحثات، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، فيما حضر من الجانب السودانى، وزير رئاسة الجمهورية الدكتور فضل عبدالله فضل، ووزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور.

أ ش أ

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