وزارة الداخلية الجزائرية تطلق حملة للوقاية والحد من العنف

أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية حملة للوقاية والحد من العنف بشتى أشكاله وأنواعه.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الحملة لها “أهمية بالغة” في التعبئة والتوعية بخطورة هذه الظاهرة الغريبة والدخيلة على المجتمع ومسبباتها، والتي تؤدي في كثير من الأحيان خاصة في الشوارع والطرقات والملاعب إلى “حصد الكثير من الأرواح” بالإضافة إلى “الضرر المادي والمعنوي وتبعاته على أبنائنا وبناتنا وسلوكيات مجتمعنا”.

وقالت إن الحملة تقصد إشعار المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر والمحافظة على أرواحهم ، مؤكدة أن هذه الحملة “ستساهم لا محالة في توعية كل الفئات العمرية بخطورة هذه الآفة وضرورة التصدي لها بكل الطرق”.

أ ش أ