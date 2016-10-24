السودان.. آلاف تتعايش مع الإيدز

تلتزم السودان بتوفير سبل مكافحة الإيدز، والعمل مع كافة الجهات التي تعمل في هذا المجال من أجل الحد من انتشاره ومكافحته، بحسب وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبو قردة.

وقال خلال كلمته في مؤتمر مكافحة الإيدز الذي نظمه الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة بالتعاون مع جامعة إفريقيا العالمية، إن “التعليم العالي والجامعات السودانية تلعب دورا مهما في مكافحة الإيدز”.

وأكد أبو قردة إن الوضع حاليا أفضل بكثير مما كان عليه في السابق، مشيرا إلى وجود فحص طوعي وتعايش بين المجتمع والمتعايشين مع الإيدز.

من جهته كشف ممثل منظمة الصحة العالمية محمد سيد أحمد أن أعداد المتعايشين مع الإيدز بالبلاد بلغت 56 ألف متعايش منهم “3500″ من الأطفال و”2300″ امرأة حامل سنويا حسب الإحصاءات التي تمت في العام الماضي.