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تأجيل محاكمة متهمى «خلية المتفجرات» لجلسة 27 نوفمبر

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تأجيل محاكمة متهمى «خلية المتفجرات» لجلسة 27 نوفمبر تأجيل محاكمة متهمى «خلية المتفجرات» لجلسة 27 نوفمبر

أرشيفية

 

أجلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة 8 متهمين من أعضاء جماعة الإخوان، بينهم 4 محبوسين و3 هاربين، وآخر مخلى سبيله، فى القضية المقيده برقم 6235 لسنة 2015، كلى جنوب القاهرة، وذلك لاتهامهم بتولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم الإخوان بحلوان، ولاتهامهم أيضًا بتكوين خلية إرهابية، تصنع المواد المتفجرة والشروع فى القتل وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة السلاح والذخيرة، والمعروفة إعلاميًا بـ “خلية المتفجرات”، وذلك لجلسة 27 نوفمبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين.

ويواجه المتهمون، تهم تكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة، والشروع في القتل، وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة السلاح والذخيرة.

 

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