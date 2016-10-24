بالفيديو: أيام خريفية في 10 دول أوروبية

زيارة أوروبا في الخريف تعني الاستفادة من بطاقات السفر وبدلات الإقامة منخفضة التكلفة بالمقارنة بالصيف، والمتعة بالهدوء وبطقس لطيف.

"سيدتي. نت" يرافق القارئات في جولة على وجهات السياحة الأوروبية المثالية في هذا الوقت من العام.

1- دوبروفنيك: لا يزال من الممكن الاستمتاع بالسباحة في "دوبروفنيك"، نظراً لدفء مياه البحر في هذا الموسم الذي يستقطب عدداً من المهرجانات، لا سيما نشاطات خاصّة بالموسيقى الكلاسيكية. وهناك، يحلو التجول خصوصاً في "البلدة القديمة"، حيث الكنوز الثقافية الدفينة، لا سيما الصروح الدينية الباروكية والقصور الأرستقراطية.

2- برلين: يجذب مشهد سقوط أوراق الأشجار البرتقالية العين في برلين، كما يحلو التنزه في حديقة الحيوانات فيها، والمشاركة في عيد الأنوار خلال أوكتوبر/تشرين الأول. ومن العناوين السياحية الكلاسيكية في برلين: بوابة "براندنبورغ" وصرح برلين الديني.

3- لشبونة: بتكلفة معقولة، يمكن الإقامة في أحد الفنادق التاريخية الساحرة في لشبونة خلال هذه الفترة من العام. وتدعو النصيحة إلى تناول الكستناء المحمّص، أثناء الجولة على المعالم السياحية.

4- براغ: يمكن للأيام الحارّة أن تستمرّ حتى نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث للنزهات في الحدائق العامّة قبل الغروب طعم رومانسي!

5- بروج: تتمايل أوراق الأشجار بألوان الأحمر والبرتقالي والأصفر على سطح الماء في الخريف، فيما تبدو الأزقة المرصوفة بالحصى وأبراج الصروح الدينية رائعة المظهر، حين يتلاشى الضوء بعد الظهر.

6- بودابست: تكثر مهرجانات الخريف في "بودابست"، لا سيما الاحتفالات الفنية وسباق الخيل. وهناك يمكن تذوّق النقانق والكعك المدخن، وهو المعجنات المجرية التقليدية. إشارة إلى أن الخريف هو الوقت المثالي لمشاهدة معالم بودابست السياحية إذ أن الصيف هناك يمكن أن يكون حارقاً.

7- برشلونة: تبدأ الفعاليات الثقافية والمهرجانات في الخريف الذي يشهد أحياناً أياماً ممطرة، إذ يغطّي الضباب السماء عند الصباح. ولا بد من تذوق المعجنات التقليدية التي لا تؤكل إلا في الخريف.

8- أدنبره: ينصح بزيارة الحديقة النباتية الملكية في الخريف، إذ تغطّي الأوراق المذهبة والملوّنة بألوان الأحمر الداكن والبرونزي والقرمزي على خلفية أشجار الصنوبر البري دائمة الخضرة.

9- فلورنسا: تزداد حشود السائحين ابتداء من أُكتوبر/ تشرين الأول حيث يبرد الطقس قليلاً، وذلك لاستكشاف المتاحف والصروح الدينية والمحلات التجارية. الخريف، أيضاً، هو الوقت المناسب لأعياد الحصاد في أنحاء "توسكانا".

10- باريس: يحلو في الخريف التنزه في الحدائق الباريسية، مثل حديقة "لوكسمبورغ"، فضلاً عن ارتشاف القهوة في أحد المقاهي على الرصيف.