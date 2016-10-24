رئيس جامعة المنصورة يناقش مشروعا تطوير قسطرة مضادة للبكتريا

ناقش الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، خلال اجتماعه مع مديرى المراكز البحثية بالجامعة، لبحث إنشاء "مجمع جامعة المنصورة للأبحاث والتنمية"، المشروع البحثى الخاص بكل من الدكتور طارق عباس الخولى المركز القومى للبحوث، الدكتور مهدى محمد المهدى بجامعة المنصورة، الدكتور محمد ياسين المركز القومى للبحوث، ويهدف لتغطية أسطح القسطرة المستخدمة لمرضى الكلى بمواد ذكية فى حجم النانو، بحيث تكون لها خواص مضادة لنمو البكتريا والحصوات.

وانتهت المناقشات إلى ضرورة تسجيل هذا البحث المتميز بأكاديمية البحث العلمى، للحصول على براءة اختراع، والبدء فى تنفيذه فى أقرب وقت ممكن.