وزير الصحة: ٣٣٧ مليون دولار مستلزمات طبية للمستشفيات تتسلم 30٪ منها أول نوفمبر

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان أن الوزارة متعاقدة على أجهزة طبية ومستلزمات طبية بقيمة ٣٣٧ مليون دولار، وبالفعل وصل مصر جزء منها، وفى أول نوفمبر سوف يصل ٣٠٪‏ من تلك المستلزمات الى مستشفيات وزارة الصحة، لافتا إلى الخطة المستهدفة هى تحقق الأكتفاء الذاتى لمستشفيات وزارة الصحة، والتميز بحيث يجد المريض أفضل خدمة طبية على مستوى الجمهورية.. جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمعهد القلب القومى بأمبابة اليوم بعد تطويرة وإعاده تجهيزة، فيما سلم الدكتور هاني نصر أمين عام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية درع تذكاري للوزير تقديراً لمجهوداته عقب الجولة.

وأشار وزير الصحة إلى أن تطوير المعهد تم على ثلاثة مراحل ، المرحلة الأولى خاصة بالعيادات الخارجية والتي تم تطويرها بالكامل وتضم 20 عيادة خارجية ، أما المرحلة الثانية وهي تطوير قسم الطواريء ، حيث تم تطويرة وتزويده بعدد 8 أجهزة أشعة تلفزيونية ، بينما المرحلة الثالثة والتي تتعلق بالأقسام الداخلية والتي كانت تحتوي على 280 سرير وتم زيادتها إلي 400 سرير ،وبذلك أصبحت القدرة الاستيعابية لاستقبال الطواريء من 400 إلي 450.

واثنى راضي على أداء المستشفيات والمعاهد التعليمية وأنها دائماً صرح طبي كبير له كل الدعم ،وأكد أن العمل في المستشفيات ليس بالمباني ولكن بالكوادر البشرية .

كما أوضح عماد إن الدكتور الذي يذنب لا يجب أن يذهب إلى النيابة ولكن يتم التحقيق معه عن طريق مجلس تأديبي، مشيرا إلى ضرورة المحاسبة داخل المنظومة، نافيا أن يكون هناك قرار سوف يصدر لمعاقبة الأطباء بل على العكس سوف يكون هناك قرار لضمان حقوقهم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن المعهد يضم في المبني الرئيسي 44 سرير بزيادة 32 سرير جديد رعاية جراحة ، كما تم تجديد 12 آخرين جراحة بعد القسطرة كما ضم المبني وحدة رعاية جراحة أطفال ، و 9عمليات كبسولات وفيما يخص المبني القديم فقد تم تزويدة ب 3 أجهزة قسطرة قلب ليصبح 7 أجهزة عوضا عن 4 بالإضافة إلي إمدادها بجهاز جديد للرنين المغناطيسي.