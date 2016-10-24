9 أشياء تؤثر على صحة الجنين

على المرأة الحامل أن تعتني بصحة وسلامة جنينها، وهو في رحمها قبل أن تبدأ بالاعتناء به بعد الولادة حيث أوردت دراسة برازيلية بدبي أخطاء شائعة ترتكبها المرأة الحامل، إذا لم تتجنبها وقعت وجنينها في الخطر.

أولاً، تدخين السجائر

يؤدي إلى نقص في الأوكسجين الذي يصل الجنين داخل رحم أمه. وما يسببه النيكوتين من ولادة أطفال ناقصة الوزن والنمو .







ثانياً تناول الكافيين بكثرة

تناوله يجعلها لا تنام بشكل جيد، ويزيد من تنبيه الجنين أيضاً وهو ينام عندما تكون أمه ساكنة.

ثالثاً تناول أدوية من دون استشارة الطبيب

بعض الأدوية يؤدي إلى حدوث الإسقاطات أو التشوهات الجنينية، أو وفاة الجنين داخل الرحم.





رابعاً: نوعية التغذية

المواد الدسمة ثقيلة عليه وتؤثر على صحته.

خامساً التمارين الرياضية الثقيلة

الثقيلة منها قد تؤدي إلى الإجهاض وقد تقلب وضعية الجنين داخل الرحم.



سادساً: عدم الاهتمام برعاية الحمل عند الطبيب في الأشهر الأخيرة للحمل

وذلك لمعرفة وضعية الجنين وطريقة الولادة وهل ستكون سهلة أو معقدة.



سابعاً ممارسة العلاقة الحميمة بكثرة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل

حيث يجب أن تكون بلطف واعتدال؛ لتجنب النزف أو الولادة الباكرة.

ثامناً: التعرض للمواد الكيماوية

كالمواد التجميلية وبعض أنواع صبغة الشعر أو المنظفات المنزلية.

تاسعاً: عمر السيدة الحامل

فالحمل والإنجاب قبل سن الخامسة والثلاثين يجنب الأم والجنين الكثير من المخاطر.

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