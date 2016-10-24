خلطات لعلاج الجهاز الهضمي عند الطفل

في زمن كانت المواد الطبيعيَّة فيه هي الدواء، كثرت وصفات الجدات للحفيد لتخليصه من الحرارة والألم، حتى أصبح الكثير منها مرجعاً دوائياً شافياً، الجدَّة، لمياء مصطفى، تنقل لقارئات "سيدتي وطفلك" وصفات متعلقة بالجهاز الهضمي، بعد أن وافقت عليها، أخصائية التغذية، مال شام كتيل، واشترطت أن لا يتم الاعتماد كلياً عليها، إلا كإسعافات أولية.

وصفة للتخلص من ألم البطن والتقيؤ

- خذي مقدار ملعقة كبيرة من النانخة: Ajwain وحمصيها على النار وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من عصير الليمون وضعيه في وعاء زجاجي مغلق واحفظيه في مكان بارد، ويعطى الطفل ملعقة على الريق، هذه الوصفة تفيد الأطفال فوق عمر سنة.

الجرعة: تؤخذ ملعقة على الريق، مرة واحدة في الصباح



وصفة لعلاج الإسهال

- أضيفي ملعقة من الشمر إلى التفاح المطبوخ والمطحون وأطعميه للطفل

الجرعة: مرتان يومياً

- لبن زبادي قليل الدسم، بشرط أن يكون بدرجة حرارة الغرفة.

الجرعة: مرة واحدة، وتفضل ليلاً

- بطاطس مهروسة مع قليل من الملح وملعقة شمر.

الجرعة: مرة واحدة في اليوم ويفضل على وجبة الغذاء



وصفة لعلاج الإمساك:

- عصير برتقال مع ملعقة صغيرة زيت زيتون على الريق للأطفال فوق عمر سنتين.

الجرعة: مرة واحدة في اليوم في الصباح على الريق.

لا تفوتي قراءة تفاصيل "عن عن لقاح سرطان الرحم" ومواضيع أخرى ي العدد 39 من "سيدتي وطفلك" في الأسواق