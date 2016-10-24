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رئيس جامعة المنصورة يبحث خطة إنشاء "مجمع جامعة المنصورة للابحاث والتنمية "

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رئيس جامعة المنصورة يبحث خطة إنشاء "مجمع جامعة المنصورة للابحاث والتنمية " رئيس جامعة المنصورة يبحث خطة إنشاء "مجمع جامعة المنصورة للابحاث والتنمية "

>الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة اجتماعا مع مديرى المراكز البحثية بالجامعة لبحث انشاء " مجمع جامعة المنصورة للأبحاث والتنمية ".

 

تأتى فكرة انشاء المجمع نظرا لاحتواء الجامعة على عدد من المراكز البحثية المتميزة والتى لابد ان تتناغم مع بعضها وتتكامل للوصول لأبحاث علمية متميزة ودقيقة تعمل على حل الكثير من المشكلات المجتمعية وترقى للمستوى العالمى لتعود بالنفع على الجامعة والمجتمع وأن يكون هذا المجمع نواة لوادى العلوم والتكنولوجيا المزمع انشاءه بفرع الجامعة الجديد بمدينة جمصة وان يكون تحت اسم" مجمع جامعة المنصورة للابحاث والتنمية ".

 

وأكد الدكتور محمد القناوى خلال اللقاء أن الجامعة تعمل الآن على تحقيق رؤية مستقبلية لتحقيق  التكامل بين المراكز البحثة حتى لا نعمل فى جزر منعزلة و أن يكون هناك تواصل بين المراكز البحثية لتسهيل الانتهاء من البحث العلمى وتحقيق الاستفادة منه والتركيز فى خطة الابحاث العلمية والمراكز البحثية بالجامعة على الابحاث التطبيقية والمشروعات التطبيقية التى تعود بالنفع والفائدة على وتتحول الى يعمل على تقليل استيراد السلع وتوفير العملة الصعبة  وأن تكون الأبحاث قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتعالج مشكلات مجتمعية.

 

كما أشار الى أهمية عدم تكرار شراء الأجهزة البحثية وان يتم الاستفادة من امكانيات الأجهزة أقصى استفادة مع امكانية تطويرها فى المستقبل لتخدم العملية البحثية والباحثين.

 

وأشار الدكتور أشرف سويلم أن من الممكن دعوة السادة ممثلى البنوك والشركات التى تهتم بهذا النوع من العمل البحثى والعلمى للمساهمة المالية وتدعيم الابحاث العلمية  والمشروعات البحثية.

 

 

 


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