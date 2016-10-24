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صرف 2.7 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ3562 عاملًا بـ«يونيراب» للغزل والنسيج

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صرف 2.7 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ3562 عاملًا بـ«يونيراب» للغزل والنسيج صرف 2.7 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ3562 عاملًا بـ«يونيراب» للغزل والنسيج

محمد سعفان، وزير القوى العاملة – أرشيفية

وافق محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارىء للعمال، على صرف مليونين و710 آلاف و100 جنيه لـ 3562 عاملًا بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج “يونيراب” بالأسكندرية، وذلك وفقًا للكشوف الواردة من الشركة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضح سعفان – في تصريح صحفي اليوم الإثنين – بأنه أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الأسكندرية محمد قنديل، بالصرف – فورًا – للعاملين بمقر الشركة بمعرفة صراف المديرية، وبمعاونة الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة حتى يتسنى لجميع العاملين بالشركة مواجهة متطلبات المعيشة.

وأضاف وزير القوى العاملة، أن الدفعة الجاري صرفها للعاملين بالشركة هي العاشرة، وبذلك يصل إجمالي مبالغ هذه الدفعات 25 مليونًا و952 ألفا و25 جنيهًا لتعثر الشركة في صرف أجور عمالها، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها، وذلك من أجل استقرار العمل وحالة العمال داخل المنشأة.

وشدد الوزير على أن صندوق إعانات الطوارىء بالوزارة منشأ بغرض مساندة الشركات التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تتخطى الأزمات ويستمر الإنتاج، ما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.

أ ش أ

 

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