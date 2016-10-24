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تأجيل محاكمة «أبو إسماعيل» و17 آخرين بـ«حصار محكمة مدينة نصر» لـ 26 أكتوبر

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تأجيل محاكمة «أبو إسماعيل» و17 آخرين بـ«حصار محكمة مدينة نصر» لـ 26 أكتوبر تأجيل محاكمة «أبو إسماعيل» و17 آخرين بـ«حصار محكمة مدينة نصر» لـ 26 أكتوبر

القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل – أرشيفية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفي، بقضية حصار محكمة مدينة نصر، لجلسة 26 أكتوبر.

وجاء قرار التأجيل، لاستكمال المرافعة، حسبما أفاد مراسلنا.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهمين على ذمة القضية ” الاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر، باستعمال القوة، التهديد، العنف مع أعضاء النيابة، محاولة منعهم من أداء وظيفتهم، إجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل القيادي السلفي أحمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله في 19 ديسمبر 2012.”

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