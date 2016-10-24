صور.. وقفة لحملة الماجستير أمام «الوزراء» احتجاجا على عدم إصدار قرار بتعيينهم

نظم عدد من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015، وقفة احتجاجية، ظهر اليوم الإثنين، أمام مجلس الوزراء، احتجاجاً على عدم إصدار قرار بتعيينهم بالجهاز الاداري بالدوله حتى الآن.

وردد المشاركون في الوقفة، هتافات: “اهتف سمع كل الناس الماجستير شغال كناس، يا تعينونا يا تهجرونا، القرار القرار المرادي مش هزار، واحد اتنين رئيس الوزراء فين، قفل قفل الكلية شوفلك واسطة من الثانوية، مجلس الوزراء لازم يقول الماجستير تعيين على طول، ماجستير دكتوراه حقنا هنموت وراه ، يادي الذل ويادي العار دكتوراه وبيبيع خضار، أحنا الصفوة التعليمية مش واسطة ولا محسوبية، قولي يا باشا وقولي يا بيه ابنك أحسن مني في أيه،”.

فيما كثفت قوات الامن من تواجدها بمحيط الباب الرئيسي لمجلس النواب، ورئاسة الوزراء، وشارع القصر العيني، تحسبا لاندلاع اية اعمال شغب محتمله من جانب المحتجين و تأمينا لهم.

المراسل – عمر جمال