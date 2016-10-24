المجلس القومي للمرأة يدعم مهرجان «أسوان»

كتب: هاني صابر

أعلنت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن دعم المجلس لمهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة، المقرر عقده في الفترة من 21 إلى 28 فبراير المقبل، ليخرج بأفضل صورة له .

جاء ذلك خلال لقائها مع السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان، والدكتورة عزة كامل مدير منتدى نوت لقضايا المرأة والذى سيتم عقده ضمن فعاليات المهرجان .

وأعربت الدكتورة مايا مرسى، عن سعادتها وتقديرها لتنظيم مهرجان دولى لسينما المرأة ‏لأول مرة في مصر خلال عام 2017، مؤكدة على «مساندة المجلس ودعمه الكامل لمهرجان بأسوان لأفلام المرأة، لافتة إلى تطلع المجلس إلى تصحيح الصورة السلبية التي تقدم عن ‏المرأة المصرية في بعض الأعمال الفنية .

وكانت الدكتورة مايا مرسى، سبق أن إلتقت الفنانة الهام شاهين الرئيسة الشرفية للمهرجان، لمناقشة أوجه تعاون بين المجلس القومي للمرأة ومهرجان أسوان.