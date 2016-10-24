وفد وزاري يغادر إلى شرم الشيخ للمشاركة في المؤتمر الوطني للشباب

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، وفداً وزارياً ضم كلا من وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، ومحافظ الجيزة اللواء كمال الدولي، بالإضافة إلي محافظ البحيرة، متوجهين إلى شرم الشيخ للمشاركة في المؤتمر الوطني للشباب تحت رعاية الرئيس السيسي.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام “عام الشباب المصري”، والذي يعد ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة مع مجموعة من الشباب المصري الواعد، الذي يطمح في مستقبل أفضل لوطنه من خلال الرؤية والتخطيط والحوار البناء.

وينطلق المؤتمر الوطني للشباب، غداً الثلاثاء، الموافق 25 من أكتوبر الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة أيام لينتهي الخميس الموافق 27 من أكتوبر 2016 في مدينة شرم الشيخ، ويعد هذا الحدث قناة اتصال حقيقية وفعالة بين الحكومة المصرية والشباب الواعد من جميع أنحاء الجمهورية الذين يعبرون بصدق وإخلاص عن شباب الجامعات والقوى السياسية والإعلاميين والأحزاب وشباب الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.