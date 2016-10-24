سكان دمياط الجديدة يشتكون من انقطاع الكهرباء ومياه الشرب

اشتكى سكان مدينة دمياط الجديدة من انقطاع مياه الشرب والكهرباء منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الآن، وقال السكان هذه ليست المرة الأولى، مؤكدين أن انقطاع الكهرباء تبعه انقطاع الإنترنت فى عدة مناطق مختلفة بالمدينة.

وقال محمود زهيرى، أحد سكان المجاورة الثالثة بالحى الأول إن الكهرباء ومياه الشرب مقطوعة منذ الثامنة صباحا وحتى ظهر اليوم.

وأضاف عبد الله سابق، أحد السكان، أن المياه والكهرباء مقطوعة منذ الصباح وعندما اتصلنا بجهاز المدينة قالوا إن هناك إصلاحات، وتساءل هل توجد إصلاحات مياه شرب أو كهرباء بدون سابق إنذار وتنبيه السكان .