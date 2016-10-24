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بدء تسيير رحلات إضافية للطيران العارض بين مدن إيطالية وشرم الشيخ

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بدء تسيير رحلات إضافية للطيران العارض بين مدن إيطالية وشرم الشيخ بدء تسيير رحلات إضافية للطيران العارض بين مدن إيطالية وشرم الشيخ

للطيران (أرشيفية)

قال عمرو حلمي، سفير مصر في روما، اليوم الإثنين، إن عملية تسيير رحلات إضافية للطيران العارض «الشارتر» بين عدة مدن إيطالية ومدينة شرم الشيخ قد بدأ بالفعل.

وأضاف «حلمي»، أن المرحلة الأولي من الرحلات انطلقت يومي 9 و16 أكتوبر الجاري من مدينة ميلانو، على أن يعقب ذلك مجموعة أخرى من الرحلات طوال الأشهر الثلاثة المقبلة، من كل من نابولي، وباري، وبيزا، وكاتنيا.

وأكد السفير المصري، أن تسيير تلك الرحلات الإضافية يأتي في إطار التعاون مع أحد أكبر المستثمرين الإيطاليين في قطاع السياحة في مصر، والذي يهدف إلى زيادة التدفق السياحي الإيطالي إلى مصر ومعالجة الانخفاض الذي لحق به منذ بداية العام الجاري.

أ ش أ

 

 

 

 

 

 

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