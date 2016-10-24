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مصر تنعي وفاة الأمير الأسبق لدولة قطر خليفة بن حمد آل ثاني

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مصر تنعي وفاة الأمير الأسبق لدولة قطر خليفة بن حمد آل ثاني مصر تنعي وفاة الأمير الأسبق لدولة قطر خليفة بن حمد آل ثاني

الأمير الأسبق لدولة قطر، خليفة بن حمد آل ثاني (أرشيفية)

نعت جمهورية العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الأمير الأسبق لدولة قطر، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب قطر الشقيق وأسرته الصبر والسلوان.

وأشاد البيان بما شهدته قطر خلال فترة حكم الشيخ/ خليفة آل ثاني من عملية تحديث غير مسبوقة في المجالين السياسي والاقتصادي على كافة الأصعدة، حيث عمل فور توليه الحكم عام 1972على تعديل الدستور، وزيادة عدد الحقائب الوزارية في ، وكذلك إعادة تشكيل مجلس الشورى، كما انتهج مواقف عروبية داعمة للتضامن والحفاظ على الأمن القومي العربي، وأقام علاقات دبلوماسية مع عدد كبير من الدول العربية والأجنبية، وساهم في إنشاء منظمة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى دوره المحوري في تحويل قطر إلى ركيزة من ركائز صناعة النفط والغاز على مستوى العالم.

وأشار بيان وزارة الخارجية إلى أن العلاقات المصرية/ القطرية شهدت خلال فترة حكم الشيخ/ خليفة آل ثاني تطورا ملموسا في شتى المجالات، وحفاظا على المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

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