أبوهشيمة يشارك «الأوقاف» فى المساهمة فى حل أزمة السكر بـ200 ألف كيلو

أعلن وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مشاركة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة فى مبادرة الوزارة للمساهمة فى حل أزمة السكر وذلك بالتبرع بـ100 ألف كيلو سكر يتم توزيعها بالمجان على 50 ألف أسرة بمحافظات صعيد مصر.

وقدم وزير الأوقاف الشكر لأبوهشيمة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده صباح اليوم الاثنين بديوان عام وزارة الاوقاف مؤكداً أن مشاركة رجال الاعمال الوطنيين فى غاية الاهمية بهذه المرحلة وخاصة عندما تكون هناك أزمات تمس قوت المواطنين.

وأضاف الوزير أن المبادرة ستبدأ بـ200 ألف كيلو سكر نصفها من أموال الوزارة والنصف الاخر تبرع من أبوهشيمة وسيتم شراء هذه المنتجات من الشركات الوطنية وسيستفيد منها 100 الف أسرة.

محمد مختار جمعة: الكمية ستوزع على 100 ألف أسرة مجاناً بقرى المحافظات الأكثر إحتياجًا

وتم وضع خريطة توزيع تشمل محافظات الوجه القبلى والبحرى وسيتم توجيه ال 100 الف كيلو المتبرع بهم رجل الاعمال الى محافظات صعيد مصر خاصة وهو صاحب مبادرة إعادة إعمار القرى الاكثر إحتياجاً بالصعيد وكان أخرها قرية عزبة النصارى بمركز سمالوط بمحافظة المنيا وستشمل خريطة التوزيع محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا و أسيوط وسوهاج وقنا والاقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الاحمر و الجيزة.

وقال أن الهدف من هذه المبادرة هو المشاركة فى حل أزمة السكر بسد حاجة الفقراء بصورة كريمة كنوع من المشاركة المجتمعية وكذلك قطع الطريق على الجماعات المتطرفة التى تستغل حاجة الناس فى أمور تضر الدولة.

وأشار الوزير أن وزارة الاوقاف الى جانب دورها الدعوى فهى أساس عملها البر والعمل الخيرى ، وانشغلت الفترة السابق الوزارة بالمواجهات مع الجماعات المتطرفة ، ولكن الفترة المقبلة سوف تشهد عودة الوزارة الى ممارسة دورها فى أعمال البر بشكل كبير.

وأوضح جمعة، أن الشريعة الإسلامية أصلت مبدأ التكافل الإجتماعى ، فى ما يسمى بمبدأ الكفاية لمن هو قادر ولو بالقليل، مشيرا الى أن اطعام الجائع وكساية العارى أولى من تكرار الحج والعمرة فى النافلة.

وشدد جمعة، على أن الدولة موجودة وكذلك رجال الأعمال الوطنين ، ولن يتم السماح للجماعات المتطرفة وجماعات الإسلام السياسى بإستغلال حاجات الناس وتوظيفها لخدمة أهداف سياسية ، أعانة الفقير وكفالتة حق وواجب على الدولة.