وفاة الممثل كيفن ميني عن 60 عاماً

فارق الممثل الكوميدي كيفن ميني Kevin Meaney الحياة عن عمر ناهز الـ 60 عاماً، في نيويورك.

وقد وجد النجم الأمريكي متوفياً داخل منزله في نيويورك، إلا أنّ تقرير تشريح الجثة لم يصدر حتى الساعة، بحسب ما أكدت زوجته.

وكان الراحل يقدّم ستاند أب كوميدي لأكثر من 30 عاماً، كما أطلّ في سيتكوم Uncle Buck وفيلم Big، بالإضافة إلى العديد من البرامج التلفزيونية.

وقد ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر وفاة كيفين ميني، حيث كتب الكثير من نجوم هوليوود بعض الكلمات المعزية والتي تتحدّث عن مسيرة الراحل.