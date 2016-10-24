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العثور على حطام مروحية مفقودة بشرق روسيا ومصرع جميع ركابها

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العثور على حطام مروحية مفقودة بشرق روسيا ومصرع جميع ركابها العثور على حطام مروحية مفقودة بشرق روسيا ومصرع جميع ركابها

ارشيفية

عثرت إدارة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، على حطام مروحية كان على متنها ثلاثة أشخاص تعذر الاتصال معها فى إقليم ما وراء البايكال فى سيبيريا شرق روسيا.

وأفادت مصادر أمنية روسية بأن 3 أشخاص لقوا حتفهم جراء سقوط المروحية فى إقليم ما رواء البايكال شرق البلاد ؛ حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم).

من جانبها، فتحت السلطات الروسية تحقيقا لتحديد كافة ملابسات الحادث.

يذكر أن المروحية من طراز “روبينسون أر 44 “، وتعود لشركة “أوريومكان” المتخصصة فى استخراج الذهب وخامات المعادن النادرة .

وكانت إدارة الطوارئ فى الإقليم قد أفادت بأن فرقا مختصة قد انطلقت فى طريقها للبحث عن المروحية المفقودة أمس الأحد.

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