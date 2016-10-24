إحباط محاولة تسلل 84 شخصًا بينهم 3 أجانب إلى ليبيا عبر السلوم

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح ، اليوم الاثنين، محاولة تسلل 84 شخصًا بينهم 3 أجانب للحدود المصرية الليبية ودخول الأراضي الليبية بطريقة غير مشروعة، عبر الدروب الصحراوية بنطاق مدينة السلوم.

كان مدير أمن مطروح، اللواء مختار السنباري، تلقى إخطارًا من قسم شرطة السلوم بضبط 84 متهمًا بينهم 21 من المنيا، و13 من البحيرة، و11 من بني سويف، و8 من كفر الشيخ، و6 من أسيوط، و5 من سوهاج، و4 من الفيوم، و3 من المنوفية، و2 من الشرقية، و2 من الجيزة، و2 من الدقهلية، وواحد من قنا، وواحد من الغربية، وواحد من القليوبية، وواحد من الأقصر، وسودانيين اثنين، ومواطن سوري الجنسية، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير شرعية في طريقهم إلى الأراضي الليبية عبر دروب الصحراء الغربية بالسلوم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح عسكرية السلوم، وجارٍ العرض على النيابة.

أ ش أ