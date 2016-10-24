أخبار عاجلة

بالصور- مطعم يقلد المستشفيات.. حقنة طماطم مركزة والحلو محلول برتقال -
رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره -
"​تشريعية النواب" توافق على تعديل "قانون الطوارئ".. وأبو شقة: لابد منه -
انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية -
إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا -
روسيا: مقتل عسكريين اثنين اثر هجوم في سوريا -
تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا -
ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت -
رباعي الأهلي ينضم لفريق الشباب لمواجهة الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إحباط محاولة تسلل 84 شخصًا بينهم 3 أجانب إلى ليبيا عبر السلوم

Google+ Print
إحباط محاولة تسلل 84 شخصًا بينهم 3 أجانب إلى ليبيا عبر السلوم إحباط محاولة تسلل 84 شخصًا بينهم 3 أجانب إلى ليبيا عبر السلوم

معبر السلوم- صورة أرشيفية

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح ، اليوم الاثنين، محاولة تسلل 84 شخصًا بينهم 3 أجانب للحدود المصرية الليبية ودخول الأراضي الليبية بطريقة غير مشروعة، عبر الدروب الصحراوية بنطاق مدينة السلوم.

كان مدير أمن مطروح، اللواء مختار السنباري، تلقى إخطارًا من قسم شرطة السلوم بضبط 84 متهمًا بينهم 21 من المنيا، و13 من البحيرة، و11 من بني سويف، و8 من كفر الشيخ، و6 من أسيوط، و5 من سوهاج، و4 من الفيوم، و3 من المنوفية، و2 من الشرقية، و2 من الجيزة، و2 من الدقهلية، وواحد من قنا، وواحد من الغربية، وواحد من القليوبية، وواحد من الأقصر، وسودانيين اثنين، ومواطن سوري الجنسية، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير شرعية في طريقهم إلى الأراضي الليبية عبر دروب الصحراء الغربية بالسلوم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح عسكرية السلوم، وجارٍ العرض على النيابة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا