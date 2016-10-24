صور..وقفة للعاملين بـ«فامكو» للنقل البحري احتجاجًا على عدم صرف الرواتب والمعاشات

نظم العشرات من العاملين بشركة الاتحاد العربي للنقل البحري ” فامكو” بالاسكندرية وقفة، اليوم الإثنين، أمام مجلس الوزراء، إحتجاجاً على عدم صرف الرواتب والمعاشات منذ شهر أغسطس.

وقال زكريا عمران احد اصحاب المعاشات بفامكو ، أن الشركة أوقفت المعاشات لأكثر من ٣٦١ فرد ، ثم بادرت الشركة بصرف شيكات يوم 28 اغسطس ، ليتفاجئ العاملون أنها بدون رصيد للموظفين ولم تصرف حتي الان.

وتابع “عمران” أن كافة الشيكات المسحوبة على اكثر من حساب للشركة ،بالاضافة الى حسابات صندوق التأمينات والمعاشات بمختلف البنوك لا يوجد بها رصيد، الأمر الذي دفع العاملون واصحاب المعاشات تنظيم الوقفة.

المراسل – عمر جمال