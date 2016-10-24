ريال مدريد ينفرد بصدارة الليجا 2017

انفرد ريال مدريد بالصدارة بفوزه الصعب على ضيفه أتلتيك بلباو 2-1، الأحد، في ختام المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم مستغلا الخسارة الأولى لشريكه السابق جاره أتلتيكو مدريد أمام مضيفه إشبيلية صفر-1.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 21 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام إشبيلية ونقطتين أمام برشلونة الفائز على مضيفه فالنسيا 3-2، السبت، في حين تراجع أتلتيكو مدريد إلى المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

وعانى ريال مدريد لتحقيق فوزه الثاني على التوالي والسادس هذا الموسم وانتظر حتى الدقيقة 83 لتسجيله عبر البديل ألفارو موراتا.

ولم يظهر النادي الملكي بمستواه المعهود واستمر تأثره بغياب الثلاثي البرازيلي كاسيميرو والكرواتي لوكا مودريتش والقائد سيرغيو راموس بسبب الإصابة، فيما واصل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو صيامه عن التهديف وابتعاده عن مستواه وأهدر العديد من الفرص السهلة أبرزها انفراد في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وافتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة السابعة عندما تلقى إيسكو كرة خلف الدفاع من البرازيلي مارسيلو فتوغل داخل المنطقة واستغل فشل أحد المدافعين لتشتيتها فتهيأت أمامه ليمررها على طبق من ذهب إلى الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، الذي تابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى.

ولم تدم فرحة ريال مدريد سوى 20 دقيقة، حين أدرك أتلتيك بلباو التعادل بالطريقة ذاتها عندما استغل الضيوف سوء تفاهم بين المدافعين الفرنسي رافايل فاران والبرتغالي بيبي في تشتيت كرة فتهيأت أمام سابين ميرينو، الذي تابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (27).

ونزل ريال مدريد بكل ثقله بحثا عن الفوز خصوصا في الشوط الثاني بعد دخول لوكاس فاسكيز مكان إيسكو وموراتا مكان بنزيمة.

وأهدر إيناكي وليامس كرة ذهبية لمنح التقدم لأتلتيك بلباو عندما تهيأت أمامه كرة داخل المنطقة وجها لوجه مع الحارس الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس، لكنه سدد فوق الخشبات الثلاث (53).

ونجح البديل موراتا في تسجيل هدف الفوز مستغلا كرة عرضية من الويلزي غاريث بايل فتابعها بيمناه بين ساقي الحارس، الذي خفف من سرعتها وحاول الانقضاض عليها، بيد أن موراتا سبقه إليها وتابعها داخل المرمى الخالي (83).

وانتزع إشبيلية المركز الثاني بفوزه الثمين على ضيفه أتلتيكو مدريد 1-صفر، فيما يدين إشبيلية بفوزه إلى الفرنسي ستيفن نزونزي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 73.