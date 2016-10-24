«الأمور المستعجلة» تقضي بشطب دعوى حظر «تمرد»

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، بشطب دعوى حظر حركة تمرد والتحفظ على ممتلكاتها، لعدم حضور مقيم الدعوى، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أحالت دعوى قضائية مستعجلة مقامة من المحامي أشرف فرحات، تطالب بحظر حركة تمرد، والتحفظ على ممتلكاتها بجلستها الماضية لدائرة أخرى، لاستنفاذ ولاية المحكمة بالدعوى.

وقضت مستأنف الأمور المستعجلة برئاسة المستشار هشام النواوي – في وقت سابق – بإلغاء حكم أول درجة المقضي بعدم الاختصاص والإحالة للقضاء الإداري، كما قضت بإعادة نظر الدعوى بأول درجة مرة أخرى.