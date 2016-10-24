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ميدو: أنسب طريقة لعودة الجمهور الدخول بتذاكر موسمية

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قال أحمد حسام ميدو المدير الفنى الأسبق لنادى الزمالك، إن أنسب طريقة لعودة الجمهور للمدرجات مرة أخرى هى الدخول بتذاكر موسمية مع عدم اصطحاب الفريق الضيف جمهوره.

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”:” الدخول بتذاكر موسمية أنسب طريقة لعودة الجمهور مرة أخرى أتمنى بداية التنفيذ فى أسرع وقت”.

وعن نتيجة مبارة الزمالك أمس كتب ميدو:”صباح الخير بعد ليلة عدت طويلة جدا حتى بعد حبايتين المنوم!! أتمنى أن العالم كله يكون فهم لماذا جمهور الزمالك هو أرقى جمهور فى العالم”.

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