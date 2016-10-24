772 داعشيا حصيلة قتلى داعش خلال أول أسبوع من عمليات تحرير الموصل

لقى 772 إرهابيا من تنظيم داعش مصرعهم خلال الأسبوع الأول للعمليات العسكرية التى تقوم بها القوات العراقية المشتركة لتحرير نينوى ومركزها الموصل، والتى انطلقت يوم الاثنين الماضى.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة اليوم الاثنين، أن عملية "قادمون يانينوى" لتحرير الموصل أسفرت أيضا عن إلقاء القبض على 23 من عناصر داعش وتدمير 127 سيارة مفخخة و27 مفرزة "هاون" و16 سيارة مزودة برشاش أحادى و11 مضافة للإرهابيين وتفجير 397 عبوة ناسفة تحت السيطرة .

وأشارت إلى أنه تم أيضا تفجير 5 دراجات نارية و3 أنفاق ومركز قيادة للإرهابيين وتدمير 40 موقعا دفاعيا للإرهابيين و6 مدافع مضادة للطائرات والاستيلاء على 9 مدافع هاون إضافة إلى أسلحة متوسطة وثقيلة .

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أعلن فجر يوم الاثنين 17 أكتوبر، انطلاق عملية تحرير محافظة نينوى شمالى العراق ومركزها مدينة الموصل ثانى أكبر المدن العراقية من سيطرة داعش، بمشاركة قوات الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى ومقاتلى العشائر و"البيشمركة" الكردية التى تشارك بأربعة آلاف جندى، بمساندة طيران العراق والتحالف الدولى. . ولم تعلن قيادة العمليات المشتركة العراقية تعداد القوات المشاركة فى عمليات "قادمون يانينوي" والتى قدرتها مصادر غربية بحوالى 60 ألف جندى وأشارت إلى أن داعش يمتلك 6 آلاف مسلح داخل مدينة الموصل.

من ناحية أخرى شرعت قوات "مكافحة الإرهاب" العراقية، اليوم الاثنين، فى التقدم باتجاه قرية "الخزنة" وبدأت فى عملية اقتحامها، والتى تبعد 5 كيلومترات من حى الكرامة شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق، بإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولى.

وقال قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقى الفريق عبد الغنى الأسدى، فى تصريح صحفى، أنه تم إنجاز 70% من أهداف العملية التى بدأت صباح اليوم وسيتم استكمال السيطرة على المنطقة قريبا.

وأشار مصدر عسكرى إلى أنه تم قتل 25 إرهابيا وتدمير 4 سيارات مفخخة دفع بها تنظيم(داعش) الإرهابى خلال تقدم القوات وسيارتين أخريين مسلحتين برشاش أحادى.