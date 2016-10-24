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غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة بعد اطلاق صاروخ

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غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة بعد اطلاق صاروخ غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة بعد اطلاق صاروخ

>القدس (أ ف ب)

أعلن الجيش الإسرائيلى فى بيان أنه شن صباح الإثنين غارة جوية على موقع تابع لحركة حماس التى تسيطر على غزة، بعد اطلاق صاروخ من القطاع على الدولة العبرية.

وقال الجيش الإسرائيلى أن "صاروخا اطلق على جنوب إسرائيل من قطاع غزة" مؤكدا أنه "لم يسقط أى صاروخ على الاراضى الإسرائيلية". وقالت الاذاعة الإسرائيلية العامة أنه يعتقد أن الصاروخ سقط فى قطاع غزة.

وتابع الجيش أنه "ردا على الهجوم استهدفت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلى موقعا عسكريا تابعا لحركة حماس فى شمال قطاع غزة".

وقالت مصادر امنية فى قطاع غزة أن الغارة الجوية التى وقعت فى بيت حانون قرب الحدود مع اسرائيل، لم تسفر عن اصابات.

واعلن وقف هش لاطلاق النار منذ الحرب المدمرة التى شنتها اسرائيل على قطاع غزة بين تموز/يوليو واب/اغسطس 2014 واستمرت خمسين يوما وكانت الاطول والاكثر دموية بين الحروب الثلاث على القطاع.

وتعرض اتفاق وقف اطلاق النار تكرارا لانتهاكات اثر اطلاق صواريخ من قطاع غزة على اسرائيل غالبا ما تنسب إلى فصائل فلسطينية مسلحة.

وتنفذ اسرائيل غارات جوية على قطاع غزة تؤكد غالبا انها رد على اطلاق الصواريخ.

وتبنت مجموعات سلفية متشددة مرارا تنفيذ هجمات صاروخية على اسرائيل انطلاقا من قطاع غزة الذى تسيطر عليه حركة حماس.


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