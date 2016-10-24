مجلس دراسات جامعة الإسكندرية يناقش آليات تطوير البرامج البحثية والعلمية

ناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية فى اجتماعه برئاسة الدكتور عصام الكردى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث آليات تطوير برامج الدراسات العليا بالجامعة بما يتوافق مع احتياجات المجتمع وإمكانية تسويق الأبحاث للجهات المستفيدة منها ، واستعرض المجلس خطة الجامعة لرفع مستوى الانتاج البحثى لطلاب الدراسات العليا من خلال تحسين مهاراتهم فى اللغة الانجليزية .

وقال المجلس فى بيان اليوم، إنه استعرض توصيات اللجنة المشكلة لقياس أثر ومردود المشروعات البحثية التى تم تمويلها من برنامج صندوق دعم البحث العلمى بالجامعـــة (Alex Rep ) خلال السنوات العشر الماضية وعددها 77 بحثاً بغرض تقييم مخرجات هذه البحوث ومردودها على الجامعة وقطاعات المجتمع المختلفة ومدى إمكانية تحسين البرنامج وتطوير أهدافه من خلال التواصل مع الجهات المختلفة وتشجيع الأبحاث المبتكرة التى تخدم الصناعة ومتطلباتها وتهدف إلى تفعيل دور الجامعة فى المساهمة فى المشروعات التنموية الكبيرة .

واعتمد المجلس بروتوكول التعاون المقترح بين جامعة الإسكندريـة ( كلية العلوم ) ومختبر هنرى بيكريل القومى سكلاى بفرنسا للتعاون فى مجال الفيزياء الإشعاعية .

كما اعتمد المجلس اتفاقيتى التعاون المقترحة بين جامعة الإسكندرية وكل من المركز الصينى العربى لنقل التكنولوجيا والثقافة ومعهد اللغات العالمية بنينغشيا بالصين.

كما اعتمد المجلس اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المقترحة بين جامعة الإسكندرية وكل من جامعة لينيوس بالسويد وجامعة الزرقاء بالمملكة الأدرنية الهاشمية وجامعة بيان ـ إقليم كردستان بالعراق وجامعات بيفانج للقوميات ونينجا نورمال ونينجيا بالصين .