ضبط 5 أطنان سكر تموينى بحوزة تاجر قبل بيعها بالسوق السوداء فى المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط كمية كبيرة من السكر المخصص للمقررات التموينية داخل أحد المخازن.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارا من مباحث التموين، يفيد بضبط "إيهاب. خ"، 36 سنة من إحدى قرى مركز المنيا، أثناء قيامه بإعطاء حصص أقل من المقررات للبدالين التموينين من سلعة السكر المخصص توزيعه علي البطاقات التموينية، وأخذ باقى الحصة وتجميعها بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء، حيث تم ضبط 5 أطنان و471 كيلو مخصص للبطاقات التموينية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 21326 لسنة 2016 جنح قسم المنيا.