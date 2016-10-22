بالفيديو : كونتور الوجه الحقيقي لالتقاط أجمل صور السيلفي

سيطرت تقنية كونتور الوجه على عالم الجمال وعلى عقول السيدات والفتيات أيضاً، إذ طبّق البعض منهن كونتور الملاعق والشوك وصولاً للسكاكين والأحذية، فأصبح الكونتور هوس عشاق الموضة والجمال .

اليوم، سنقول لك إنّ افضل طريقة للتطبيق هي التي ستشاهدينها بالفيديو، لأن الكونتور الأصلي والحقيقي هو الذي ظهر في أول مرة بهدف نحت وتصحيح الوجه بعيداً من المبالغة. كذلك سمنحك هذا التطبيق السهل والخفيف صوراً جميلة ومميّزة عند التقاط السيلفي أو الصور العادية.

أنت بحاجة إلى كريم أساس باللونين الداكن والفاتح مع بلندر خاصة، أي إسفنجة، لدمج الأساس على وجهك.

خطوات التطبيق: استعملي اللون الفاتح لإضاءة المناطق الجميلة في الوجه، واللون الداكن لتنحيف الوجه والأنف ولإخفاء عيوب الوجه.

شاهدي الفيديو لتتعرفي إلى كامل التفاصيل!