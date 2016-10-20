حبس 19 من متظاهرى الإسكان الإجتماعى ببورسعيد 4 أيام وضبط المُحرضين

قررت نيابة الشرق ببورسعيد برئاسة عمرو عبدالعال، مساء اليوم الخميس، حبس 19 من متظاهر "الإسكان الاجتماعى" 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار 8 آخرين متهمين بالتحريض.

كانت قد وجهت النيابة العامة، مساء أمس الأربعاء، تُهم التجمهر، إغلاق الطريق، وتعطيل مرفق عام لـ 19 من متضررى الإسكان ببورسعيد؛ كما جاء بالمحضر اتهام 8 أشخاص آخرين بتهمة التحريض وهم : "وسام الصفتى، هيثم وجيه، محمد الدسوقى، رمضان زغلول، محمد محرم، إسلام الصاوى، محمد النشار، وعلاء موسى" .

وواجهت "نيابة الشرق" المتهمين؛ بالصور والفيديوهات التى قد التقطت أثناء الوقفة منذ بدايتها بشارع 23 يوليو وأمام الديوان العام لمحافظة بورسعيد حتى انتهت بميدان المعديات فى حى الشرق، وتم القبض عليهم هناك، وتم عرضهم اليوم وإصدار القرار .

ومن جانبه قال محمد صفا – أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، إنه بهذا القرار يتوقع بأنه لم تثبت إحدى التُهم على المتهمين، وتحويل القضية من جناية إلى جنحه وإحالتهم إلى جلسة عاجلة يوم الثلاثاء القادم .

يذكر أنه كان قد خرج متضررو الاسكان الاجتماعى فى بورسعيد بتظاهرات أغلقوا خلالها شارع 23 يوليو وتوقفت خلالها حركة المعديات؛ وذلك لزيادة المقدمات وفقاً لتعليمات موظفى البنوك الذين أبلغوهم بذلك؛ وبتدخل المحافظ اللواء عادل الغضبان، والنواب تم حل الأزمة والعودة لكراسة الشروط 2013 .