إحباط محاولة هروب مساجين من سجن المستقبل بالإسماعيلية وإصابة شرطى

أحبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية محاولة هروب مساجين من سجن المستقبل، وأصيب شرطى بطلق نارى فتحتى دخول وخروج.

قال شهود عيان، أنهم سمعوا إطلاق أعيرة نارية بمحيط سجن المستقبل بالإسماعيلية.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من مسئولى سجن المستقبل، يفيد بسماع طلقات رصاص من داخل السجن المستقبل، مما أدى إلى إصابة شرطى بطلقات نارية، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وعلى الفور انتقلت تعزيزات أمنية مكثفة لتأمين السجن من الداخل والخارج، لمنع هروب المساجين.

وتقوم الأجهزة الأمنية حاليا بتمشيط محيط السجن من الداخل والخارج، ومعرفة سب إطلاق النار ومن فعل ذلك.