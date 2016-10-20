"ويكيليكس" ينشر رسائل سرية للرئيس الأمريكى باراك أوباما

نشر موقع "ويكيليكس"، اليوم الخميس، دفعة أولى من رسائل البريد الإلكتروني السري للرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وقالت وكالة سبوتنيك الروسية: " حتى الرئيس المنتخب يحتاج لإرسال رسائل عبر البريد الإلكترونى، ونتيجة لرسائل البريد الإلكترونى المسروقة عن طريق ويكيليكس، نحن نعلم الآن عنوان البريد الإلكترونى للرئيس باراك أوباما خلال حملته الرئاسية عام 2008 وهو bobama@ameritech.net.

ووفقا لموقع CNBC، من بين الرسائل التي تم الكشف عنها، رسالة إلكترونية بتاريخ 30 أكتوبر 2008، من جون بودستا مدير حملة هيلاري كلينتون الانتخابية حاليا للسيناتور أوباما، مع مرفق سرى، تمت خلالها مناقشة تشكيل فريق التحول الاقتصادي، وكيفية تشغيله قبل أن يبدأ فترة ولايته فى يناير من العام 2009.