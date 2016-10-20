الجامعة العربية تؤكد ضرورة الحد من معاناة المدنيين جراء عمليات تحرير الموصل

قال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لشئون مكتب الأمين العام للجامعة العربية، اليوم الخميس، إن الجامعة أكدت خلال اجتماع باريس حول الموصل على ضرورة الحد من معاناة السكان المدنيين، جراء العمليات العسكرية في مدينة الموصل العراقية لتحريرها من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف السفير زكى، فى تصريح صحفى عقب الاجتماع، إن الجامعة العربية دعت إلى توخى الحذر فى الجانب الإنسانى والحد من التبعات السلبية على السكان المدنيين وتجنب دخول أى أطراف غير نظامية فى الجهود العسكرية الجارية.

وأشار الأمين العام المساعد لشئون مكتب الأمين العام للجامعة العربية، إلى أن الجامعة العربية عبرت عن دعمها الكامل لجهود القوات العراقية لطرد التنظيم الارهابى والقضاء عليه فى الموصل، داعية إلى التوصل إلى التوافقات السياسية لخلق مناخ إيجابى يسمح بعودة النازحين إلى ديارهم.

ووصف زكى، اجتماع باريس بأنه رسالة سياسية مهمة تعكس توافق المجتمع الدولى حول ضرورة القضاء على تنظيم "داعش" ودعم أى جهد جاد فى هذا الاتجاه وفى الوقت نفسه العمل على تقليص معاناة السكان.

يذكر أن أكثر من 20 دولة ومنظمة شاركت فى الاجتماع الرفيع المستوى لإرساء الاستقرار فى الموصل، والذى استضافته باريس، اليوم، برئاسة فرنسية عراقية وافتتحه الرئيس فرانسوا أولاند.