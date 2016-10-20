بالصور.. نجاح أول تجربة لزراعة الأرز بنظام رى القمح بالوادى الجديد

رصدت عدسة "اليوم السابع" نجاح أول تجربة لزراعة الأرز بإحدى قرى مركز الداخلة بالوادى الجديد، بنظام الرى المنتظم كل 5 أيام بنفس نظام رى محصول القمح، بدلا من رى الغمر الدائم وتأخير موعد زراعة المحصول من شهر مايو إلى شهر يوليو لاختصار مدة الزراعة والرى، وذلك فى إطار محاولة المزارعين التغلب على مشكلة الاستهلاك الجائر لمياه الرى لزراعة الأرز.

وقام سعد يمانى أحد مزارعى قرية الشيخ والى، بتطبيق التجربة والتى اثبتت نجاحا كبيرا بعد نمو المحصول واقتراب موعد حصاده، وتابع نجاح التجربة صابر عبد الكريم نقيب الفلاحين، والمهندس ولاء الذين السلينى مدير إدارة الرى بمنطقة شرق العوينات، وسمير حسين أمين عام نقابة الفلاحين، وسيد يوسف وكيل النقابة، ومحمد على يمانى المستشار الإعلامى لنقابة الفلاحين بالمحافظة، وعدد من المواطنين وأهالى مركز الداخلة .

وقال سعد يمانى، لـ"اليوم السابع" إن زراعة الأرز فى محافظة الوادى الجديد، وبالأخص فى مركز الداخلة هو موروث اجتماعى منذ القدم، لافتا إلى أنه يتم زراعته لإنتاج الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الأرز، ومع صدور قرار وزير الزراعة بحظر زراعته فى محافظة الوادى الجديد أدى ذلك لبوار مساحات كبيرة من الأراضى التى كانت تزرع بالمحصول بصفة مستمرة، وتسبب أيضا فى نقص كميات الأرز ليضطر الأهالى إلى استيراده من باقى المحافظات .

وأضاف أحد مزارعى قرية الشيخ والى، أنه لجأ لهذه الفكرة التى تعتمد على رى المحصول كل 5 أيام ريه واحدة بنفس مقنن زراعة محصول القمح، بما لا يزيد عن الحد المسموح به لرى الفدان بمحافظة الوادى الجديد، حيث طالب وزير الزراعة والمختصين بوزارة الرى بتقييم التجربة وبحث مدى تطبيقها بالمحافظة، بما يسمح بإعادة زراعة الأرز مرة أخرى وفقا لتلك التجربة.

ومن جانبه، أكد صابر عبد الكريم نقيب الفلاحين، على أنهم فوجئوا بنجاح تلك التجربة بصورة كبيرة، حيث أنهم لم يعتادوا أن يشاهدوا محصول الأرز إلا وسط المياه، حيث بدت الأرض جافة تماما وخالية من المياه، بسبب تطبيق تجربة الرى المتقطع كل 5 أيام وهو ما يقضى على فكرة استهلاك المياه الجوفية بما يهدد الخزان الجوفى، وهو ما يستوجب أخذ التجربة بعين الاعتبار وتطبيقها فى حال نجاحها، بما يسمح لأهالى المحافظة بإنتاج احتياجاتهم من الأرز.