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بالصور.. جمارك المطار تحبط محاولة تهريب ربع مليون دولار بحوزة راكب

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بالصور.. جمارك المطار تحبط محاولة تهريب ربع مليون دولار بحوزة راكب بالصور.. جمارك المطار تحبط محاولة تهريب ربع مليون دولار بحوزة راكب

>كتب محمد طنطاوى

 

 

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، محاولة أحد الركاب المصريين تهريب ربع مليون دولار بالمخالفة للقانون ودون تقديم الإقرار الضريبى الخاص بدخول النقد الأجنبى إلى البلاد.

 

وأفاد مصدر جمركى بالمطار أن "هانى وزيرى" رئيس قسم اللجنة الجمركية، اشتبه فى راكب أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من الرياض، وتم إبلاغ مديرى الإدارة "إبراهيم عواض" و "محمد مصطفى"، فتم تشكيل لجنة بمعرفة "أحمد عبد الفتاح" رئيس القسم لتفتيش الراكب.  

 

وأوضح المصدر أن عملية التفتيش التى قام بها "أحمد عمر عجمى"، أسفرت عن العثور على مبلغ مالى 250 ألف دولار داخل علب شاى وبسكويت محكمة الغلق، ما يؤكد على محاولة الراكب تهريب المضبوطات، وعلمه بحظر دخول النقد قبل تقديم الإقرار الخاص بذلك.  

 

أمر "سامى عبد الرحمن" رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بتحرير المحضر اللازم ومصادرة المبلغ المضبوط، واتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

 

 

 

 

 


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