القوات البحرية تنقذ 13 بحارا على مركب يمنية بعد نشوب حريق بها قرب مرسى علم

أنقذت القوات البحرية جنوب البحر الأحمر، 13 بحارا بداخل مركب تجارية يمنية بعد نشوب حريق بها، وسط البحر جنوب البحر الأحمر، بالقرب من شواطئ مرسى علم.

وأكدت مصادر أمنية، أن المركب يمنية تجارية ترفع علم تنزانيا كانت تقف على بعد 2 كيلو متر بالقرب من شواطئ مرسى علم، متوقفة منذ 3 أيام شب بها حريق نتيجة ماس كهربائى، وعلى الفور أرسلت القوات البحرية وقوات حرس الحدود 4 قطع بحرية لإنقاذ من على متنها.

وأوضح أن قوات حرس حدود مرسى علم تمكنت من إنقاذ البحارين والذين يبلغ عددهم 13 من بينهم مصريين وهنود وسوريين بعد أ أرسلت لهم مراكب سفارى كانت قريبة من المنطقة تمكنت من انتشالهم.

كانت قوات حرس الحدود جنوب البحر الأحمر، قد تلقت إشارة استغاثة من مركب تجارى تدعى "نافى مون" باندلاع حريق ضخم بالمركب.

على الفور قامت قوات حرس الحدود بمرسى علم، بالاتصال بجميع المراكب المتواجدة بالمنطقة القريبة من المركب المنكوب والذى يبعد قرابة الكيلو متر عن الشاطئ أمام منطقة أبو دباب بمرسى علم، حيث تم الدفع بتلك المراكب القريبة وتم انقاذ طاقم المركب، فيما لاتزال النيران مشتعلة بالمركب .