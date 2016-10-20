أخبار عاجلة

انتظروا النجمة مي سليم وميس حمدان ومحمود عبد المغني في حلقة خاصة في عيش الليلة الخميس الـ 9 مساءً -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى -
إرسال ملفات التحقيق في قضية تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا لنيابة أمن الدولة -
بالصور ... الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط -
خلال رفع الجلسة العامة.. رئيس "النواب" للأعضاء: مفيش إجازات -
للعام الثالث.. ''فاب لاب'' تنظم أكبر مهرجان للابتكارات بمصر وسط أجواء كرنفالية -
4 دول تعزي "شكري" في ضحايا تفجيري الكنيستين -
عبدالعال: الإرهاب لم يضرب مطاراتنا مثل دول أخرى.. ولا يوجد لدينا مشاكل -
فتاتان تنفذان هجومًا انتحاريًا في نيجيريا -
وفاة فلسطيني بعد شهر من إطلاق النار عليه من جنود إسرائيليين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القوات البحرية تنقذ 13 بحارا على مركب يمنية بعد نشوب حريق بها قرب مرسى علم

Google+ Print
القوات البحرية تنقذ 13 بحارا على مركب يمنية بعد نشوب حريق بها قرب مرسى علم القوات البحرية تنقذ 13 بحارا على مركب يمنية بعد نشوب حريق بها قرب مرسى علم

>البحر الأحمر- عماد عرفة

أنقذت القوات البحرية جنوب البحر الأحمر، 13 بحارا بداخل مركب تجارية يمنية بعد نشوب حريق بها، وسط البحر جنوب البحر الأحمر، بالقرب من شواطئ مرسى علم.

وأكدت مصادر أمنية، أن المركب يمنية تجارية ترفع علم تنزانيا كانت تقف على بعد 2 كيلو متر بالقرب من شواطئ مرسى علم، متوقفة منذ 3 أيام شب بها حريق نتيجة ماس كهربائى، وعلى الفور أرسلت القوات البحرية وقوات حرس الحدود 4 قطع بحرية لإنقاذ من على متنها.

وأوضح أن قوات حرس حدود مرسى علم تمكنت من إنقاذ البحارين والذين يبلغ عددهم 13 من بينهم مصريين وهنود وسوريين بعد أ أرسلت لهم مراكب سفارى كانت قريبة من المنطقة تمكنت من انتشالهم.

كانت قوات حرس الحدود جنوب البحر الأحمر، قد تلقت إشارة استغاثة من مركب تجارى تدعى "نافى مون" باندلاع حريق ضخم بالمركب.

على الفور قامت قوات حرس الحدود بمرسى علم، بالاتصال بجميع المراكب المتواجدة بالمنطقة القريبة من المركب المنكوب والذى يبعد قرابة الكيلو متر عن الشاطئ أمام منطقة أبو دباب بمرسى علم، حيث تم الدفع بتلك المراكب القريبة وتم انقاذ طاقم المركب، فيما لاتزال النيران مشتعلة بالمركب .

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365