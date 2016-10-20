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حى شرق شبين الكوم يعلن الطوارىء لمواجهة الأمطار والشتاء

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حى شرق شبين الكوم يعلن الطوارىء لمواجهة الأمطار والشتاء حى شرق شبين الكوم يعلن الطوارىء لمواجهة الأمطار والشتاء

>المنوفية - محمود شاكر

أعلن راغب بليغ رئيس حى شرق شبين الكوم بالمنوفية، أنه تم عقد اجتماع اليوم، لوضع خطة متكاملة لمواجهة الأمطار فى فصل الشتاء، ولتعزيز القدرات وتطهير البلاعات لمواجهة أى أمطار.

وأوضح بليغ فى تصريحات صحفية أنه اجتمع مع مندوبى الجهات المختصة "الحماية المدنية، شركة مياه الشرب والصرف الصحى، هندسة الرى، الشئون الاجتماعية، تحسين البيئة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى، الحملة الميكانيكية".

وأوصى بليغ بضرورة المتابعة المستمرة لبلاعات المطر وتطهيرها وإزالة كافة العوائق بشأنها، وللتأكد من الجاهزية التامة لحنفيات الحريق، وتوافر كافة المهمات والمعدات اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات لمنع حدوث أية تجمعات للأمطار لمواجهة أى مشاكل خاصة بالأمطار.

وشدد بليغ على ضرورة الانعقاد الدائم للجنة لمواجهة أى مشاكل خاصة بالأمطار، لتؤدى كل جهة الدور المنوط بها، فى إطار الاستعدادات لفصل الشتاء والتقلبات الجوية المتوقعة ومواجهة الأمطار.

 


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