مدير أمن سوهاج : ضبطنا 700 قطعة سلاح غير مرخص في شهرين

قال اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج في تصريحات صحفية أن جهود ضباط إدارة المباحث الجنائية برئاسة اللواء خالد الشاذلى مدير الإدارة أسفرت عن ضبط 700 قطعة سلاح غير مرخص مختلفة الأنواع خلال شهرين.

جاء ذلك على هامش الصلح الذى تم اليوم بقرية نجوع الصوامعة غرب دائرة مركز شرطة طهطا بين عائلتى بخيت وأولاد على، مؤكدا أن هذا الرقم كبيرا جدا ووجود الأسلحة الغير مرخصة ساعد إلى إنتشار المشاجرات بين الأهالى بمختلف أنحاء المديرية وهو أمر مرفوض تماما وأننا لن نترك مكان به سلاح غير مرخص إلا وسنذهب إليه لأننا نعرف مكانه وحائزه وهناك خطة زمنية موضوعه للوصول إلى تلك الأسلحة في مكانها.

يذكر أن مدير أمن سوهاج ومدير المباحث الجنائية أطلقا اليوم مبادرة جديدة «سلم سلاحك» والتى تهدف إلى تشجيع المواطنين على تسليم ما بحوزتهم من أسلحة نارية غير مرخصة على مستوى القرى والمراكز، وأن من يقوم بتسليم هذه الأسلحة لن تتم معاقبته، وذلك لحث جميع الذين معهم أسلحة على تسليمها، كما أنه سوف يتم ترخيص سلاح للأشخاص الذين يتجاوبون بتسليم هذه الأسلحة ما دامت تنطبق عليه الشروط القانونية لاستخراج رخصة حيازة السلاح، وأن إجراءات تسليم السلاح تتم فى أى قسم شرطة من أقسام ومراكز المديرية أو من خلال مديرية الأمن نفسها وأنه لن يتم سؤال الشخص الذى سلم السلاح عن مصدره أو مكان جلبه له.