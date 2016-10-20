مرور قنا يغلق الطريق الصحراوى بسبب كسر خط غاز طبيعى

قامت الإدارة العامة لمرور قنا برئاسة العميد حسن لطفى مدير مرور قنا، بالدفع برجال المرور فى موقع كسر خط الغاز الطبيعى، وعمل تحويلات مرورية وغلق الطريق أمام السيارات القادمة من مركز نجع حمادى بالطريق الصحراوى الغربى، إلى الطريق الزراعى.

وأضاف مدير المرور لـ"اليوم السابع" أنه جارى إصلاح الكسر الموجود بالطريق الصحراوى، وأن عملية غلق الطريق كنوع من الإجراء الاحترازى خوفًا على حياة المواطنين، ثم يتم فتح الطريق مجددًا بعد تحويل حركة المرور إلى الطريق الزراعى.