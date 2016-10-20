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بالصور.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 3 كيلو كوكايين قادمة من بيرو

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بالصور.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 3 كيلو كوكايين قادمة من بيرو بالصور.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 3 كيلو كوكايين قادمة من بيرو

>كتب محمد طنطاوى - رحاب نبيل

أحبطت السلطات الجمركية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، محاولة تهريب 3 كيلو جرامات من خام مخدر الكوكايين، بعد وصول الكمية داخل أحد الطرود البريدية، والقادم من دولة بيرو.  

 

وأفاد مصدر جمركى، أن معلومات وردت إلى "عصام معوض" مدير عام الإداره العامة للتحليل والاستهداف، و"محمد حسن" أمين مدير إدارة الاستهداف بمصلحة الجمارك، عن قيام إحدى مافيا المخدرات بدولة بيرو بمحاولة إدخال البلاد كمية كبيرة من الكوكايين داخل أحد الطرود.

 

وأوضح المصدر، أنه تم استهداف الطرد، القادم من دولة بيرو، على قرية البضائع بالقاهرة بوزن بلغ نحو 9.3 كجم ويحتوى على 24 شنطة حريمى من قماش، وبفتح الطرد تبين أن بداخل بطانة كل شنطة قماش أبيض اللون مشبع بالكوكايين وتزن كل قطعه حوالى 150 جرام.

 

بالعرض على الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، ويوسف حسنى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب والتهرب الجمركى، تم إصدار التعليمات بالتنسيق مع الإدارة العامة للطرود البريدية بقرية البضائع والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحب الطرد.

 

وسنوافيكم بالتفاصيل..

 

 


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