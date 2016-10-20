ضبط 150 جرام كوكايين بمطار القاهرة داخل طرد شخصى قادم من أمريكا

تمكنت جمارك البريد السريع بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى مساء اليوم، الخميس، من ضبط 150 جراما من الكوكايين المخدر داخل طرد شخصى وارد من أمريكا.

وصرحت مصادر جمركية بقرية البضائع بالمطار بأنه أثناء الإجراءات الجمركية على طرد شخصى وارد من جواتيمالا أحد دول جنوب أمريكا الشهيرة بوزن 5 كيلو ومشمولة عبارة عن مأكولات جافه ومعلبات، اشتبه محمد صبيح القائم بأعمال الضبط، وأحمد حسنى، ومدير جمرك الورديات عزت عطية فى مشمول الطرد.

وبفتح المعلبات وإفراغ محتواها عثروا على 150 جراما من الكوكايين، وذلك فى وجود عبد المنعم عليوة، مدير عام جمارك الطرود البريدية.

وبالعرض على محمد محمود، رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية أمرا بحجز الطرد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحبه، وتسليم المضبوطات إلى نيابة النزهة لاتخاذ شئونها.