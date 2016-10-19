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بايرن ميونخ يقسو على «أيندهوفن» برباعية بـ«أبطال أوروبا»

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بايرن ميونخ يقسو على «أيندهوفن» برباعية بـ«أبطال أوروبا» بايرن ميونخ يقسو على «أيندهوفن» برباعية بـ«أبطال أوروبا»

اللاعب ليفاندوفسكي – أرشيفية

حقق فريق بايرن ميونيخ الألماني فوزًا كبيرًا على «إيندهوفن» الهولندي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب «إليانز أرينا» بالجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح توماس مولر التسجيل للعملاق البافاري في الدقيقة 13، قبل أن يضيف «كيميتش» الهدف الثاني في الدقيقة 21، قبل أن يعيد  أيندهوفن المباراة إلى أجواء الإثارة مرة أخرى، بعدما سجل لاعبه لوسيانو نارسينج هدفًا في الدقيقة 41.

وأحرز ليفاندوفسكي الهدف الثالث للفريق الألماني في الدقيقة 59، واختتم النجم الهولندي «روبن» مهرجان الأهداف عقب تسجيله الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 84.

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