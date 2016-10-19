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ضبط صاحب مقهى بحوزته طن و200 كيلو سكر قبل بيعه فى السوق السوداء بالسلام

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ضبط صاحب مقهى بحوزته طن و200 كيلو سكر قبل بيعه فى السوق السوداء بالسلام ضبط صاحب مقهى بحوزته طن و200 كيلو سكر قبل بيعه فى السوق السوداء بالسلام

>كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت مباحث و التجارة الداخلية بالقاهرة، من القبض على صاحب مقهى بحوزته  طن سكر  قبيل بيعها بالسوق السوداء فى السلام، وتحرر محضر بالواقعة.

 

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام مالك مقهى غير مرخص يقوم بتجميع وتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية (السكر الحر) المعبأ داخل عبوات، بقصد تحقيق الهيمنة السوقية وارتفاع سعره بالأسواق.

 

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المقهى المتحري عنه، وأسفرت عن ضبط صاحبه وبحوزته طن سكر و200 كيلو، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وبمواجهة المتهم اعترف بما نسب إليه، وتم تحرير محضر يحمل رقم 24485 إدارة قسم السلام ثان لسنة 2016م.


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