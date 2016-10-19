أخبار عاجلة

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية -
فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا -
فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز» -
علاء عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية -
طارق مصطفى مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي -
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محمد الأمين عن شراكة "المتحدة" وcbc والنهار: سنقدم قنوات جديدة ودعما للدراما

Google+ Print
محمد الأمين عن شراكة "المتحدة" وcbc والنهار: سنقدم قنوات جديدة ودعما للدراما محمد الأمين عن شراكة "المتحدة" وcbc والنهار: سنقدم قنوات جديدة ودعما للدراما

>كتب أحمد عبد الرحمن

قال المهندس محمد الأمين رجل الأعمال المصرى، رئيس غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع، ومالك مجموعة قنوات "cbc"، إن كل العالم حالياً يحدث فيه تكتلا بين الكيانات بهدف تقويتها ودعمها والوصول بها للمستوى المطلوب، موضحاً أن مجموعة قنوات النهار والشركات التابعة لها، ومجموعة قنوات السى بى سى والشركات التابعة لها، أعلنت عن اندماج بين المجموعتين ودخلت محادثات أكثر من ستة أشهر مع الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات ،وهى شركة معروفة اهتمامها بالإعلام والاستثمار فيه، وتمت المفاوضات كاملة.

وأضاف الأمين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، على فضائية "on E"، مع الإعلامى عمرو أديب، أنه تم توقيع عقد شراكة بين الشركة المتحدة وشركة "ترينتا" المالكة لقنوات النهار، وشركة ميديا لاين وأكت وريزلت والمستقبل للقنوات الفضائية "المالكة لقنوات سى بى سى"، وشركة المستقبل للوسائل الإعلانية الذراع الإعلانى لقنوات "سى بى سى" ووكالة الأخبار العربية "ايه ان ايه"، وتدخل كل الكيانات فى شركة المستقبل القابضة، كما أن الشركة المتحدة شريك فى الشركة القابضة.

وأوضح أن نسبة الشراكة 50 /50، وكل الأطراف توافقوا على النسبة، موضحاً أنه يشمل قامات إعلامية محترمة سيتم الإعلان عنها فى التوقيت المناسب، لافتاً إلى أن الشراكة لها تأثير على المحتوى الدرامى للقنوات، لأن أساس المشاركة توافق الرؤية لدى الجهات، بضرورة أن تظهر الشخصية المصرية الحقيقية كما كنا نعرفها فى السابق، بأصولها وتصرفاتها وأخلاقها.

وأكد أنه سيحدث تطوير، وبدأ يتم فعلياً، وسيتم طرح قنوات جديدة خارج وهذا مطروح قيد الدراسة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية

أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر

الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر

أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية

أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية