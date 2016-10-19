محمد الأمين عن شراكة "المتحدة" وcbc والنهار: سنقدم قنوات جديدة ودعما للدراما

قال المهندس محمد الأمين رجل الأعمال المصرى، رئيس غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع، ومالك مجموعة قنوات "cbc"، إن كل العالم حالياً يحدث فيه تكتلا بين الكيانات بهدف تقويتها ودعمها والوصول بها للمستوى المطلوب، موضحاً أن مجموعة قنوات النهار والشركات التابعة لها، ومجموعة قنوات السى بى سى والشركات التابعة لها، أعلنت عن اندماج بين المجموعتين ودخلت محادثات أكثر من ستة أشهر مع الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات ،وهى شركة معروفة اهتمامها بالإعلام والاستثمار فيه، وتمت المفاوضات كاملة.

وأضاف الأمين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، على فضائية "on E"، مع الإعلامى عمرو أديب، أنه تم توقيع عقد شراكة بين الشركة المتحدة وشركة "ترينتا" المالكة لقنوات النهار، وشركة ميديا لاين وأكت وريزلت والمستقبل للقنوات الفضائية "المالكة لقنوات سى بى سى"، وشركة المستقبل للوسائل الإعلانية الذراع الإعلانى لقنوات "سى بى سى" ووكالة الأخبار العربية "ايه ان ايه"، وتدخل كل الكيانات فى شركة المستقبل القابضة، كما أن الشركة المتحدة شريك فى الشركة القابضة.

وأوضح أن نسبة الشراكة 50 /50، وكل الأطراف توافقوا على النسبة، موضحاً أنه يشمل قامات إعلامية محترمة سيتم الإعلان عنها فى التوقيت المناسب، لافتاً إلى أن الشراكة لها تأثير على المحتوى الدرامى للقنوات، لأن أساس المشاركة توافق الرؤية لدى الجهات، بضرورة أن تظهر الشخصية المصرية الحقيقية كما كنا نعرفها فى السابق، بأصولها وتصرفاتها وأخلاقها.

وأكد أنه سيحدث تطوير، وبدأ يتم فعلياً، وسيتم طرح قنوات جديدة خارج مصر وهذا مطروح قيد الدراسة.