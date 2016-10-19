فقدان الاتصال بـ”سكياباريلي” قبل هبوطها على سطح المريخ

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن انقطاع إشارة وحدة الهبوط “سكياباريلي”، من المهمة الأوروبية الروسية المشتركة “إكزومارس 2016″، قبل هبوطها على المريخ.

موسكو — سبوتنيك قال ممثل وكالة الفضاء الأوروبية: “لقد كانت هناك إشارة راديو من وحدة “سكياباريلي”، إلا أنها كانت مشوشة، ثم انقطعت قبل الهبوط على سطح المريخ. عمليات فك الشفرة مستمرة ومن المتوقع صدور نتائج بحلول الصباح”.

وكانت وكالة الفضاء الأوروبية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن هبوط المسبار “سكياباريلي” بنجاح على سطح كوكب المريخ، في حدث عالمي تابعه الملايين في العالم، حيث أن رحلة المركبة المدارية “تريس جاز أوربيتر” التي تحمل المسبار استمرت 7 أشهر من الترحال عبر الفضاء، في إطار البرنامج الأوروبي الروسي “إكزومارس”.

والمسبار “سكياباريلي” غير مأهول وهو جزء من البرنامج الأوروبي الروسي “إكزومارس”، الذي سيبحث عن علامات لحياة سابقة وحالية على كوكب المريخ. وكان المسبار قد انفصل عن مركبة الفضاء “تريس جاز أوربيتر”، الأحد الماضي، وبدأ عملية هبوط على سطح المريخ استمرت 3 أيام.