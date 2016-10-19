رئيس مصلحة الضرائب الأسبق: لم نقم بحصر ميداني للمُطالبين بدفع الضرائب منذ 1980

أكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن مصر لم تقم بحصر ميداني للمطالبين بدفع الضرائب بشكل كامل منذ عام 1980، لافتًا إلى أن ذلك الأمر يمثل أزمة حقيقية في التمكن من الحصول على حق الدولة من الضرائب.

وقال رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، خلال لقائه ببرنامج «على هوى مصر»، الذي يقدمه الإعلامي خالد صلاح، على فضائية النهار One، إنه حين تولى المسئولية فوجئ أن ضرائب المهنيين أقل الضرائب التي تدفع، وأن الموظفين أكثر من يدفع الضرائب بـ18 مليار جنيه رغم مرتباتهم الضعيفة، مشيرًا إلى أن المهنيين كانت حصيلتهم في ذلك الوقت 300 مليون جنيه.