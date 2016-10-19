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رئيس الوزراء: لا نرفض تحريك سعر الجنيه وحريصون على وقف التسيب والإهمال

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رئيس الوزراء: لا نرفض تحريك سعر الجنيه وحريصون على وقف التسيب والإهمال رئيس الوزراء: لا نرفض تحريك سعر الجنيه وحريصون على وقف التسيب والإهمال

المهندس شريف إسماعيل – رئيس الوزراء

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن لا ترفض أبدا تحريك سعر الجنيه أمام الدولار، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لا يعبر عن القيمة العادلة للجنيه المصري.

وأضاف إسماعيل، في تصيحات خاصة لبرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأربعاء، أن مصر تمر بمرحلة اقتصادية غاية في الصعوبة، مطالبا الجميع بالتكاتف للخروج من “عنق الزجاجة”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن عملية النهوض بالاقتصاد المصري ستستغرق من عامين إلى 3 أعوام، مشيرًا إلى أن رواتب الموظفين بالجهاز الإداري للدولة ارتفعت من 85 مليار إلى 228 مليار جنيه في السنوات الخمس الماضية، ولفت إلى أن قرض صندوق النقد الدولي يساهم بشكل كبير في سد جانب من الفجوة التمويلية.

كما تحدث “إسماعيل” في تصريحاته لـ”يحدث في مصر” عن الصناديق الخاصة، كاشفًا عن أن وزارة المالية تقوم حاليًا بإجراء دراسة متعمقة وتفصيلية للوصول إلى آلية ضم هذه الصناديق إلى الخزانة العامة للدولة، مؤكدًا حرص الحكومة على وقف التسيب والإهمال ومواجهة الفساد بكافة أشكاله.

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