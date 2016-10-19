مقتل 27 إرهابيًا من «داعش» بقصف للطيران العراقي غربي الأنبار

لقي 27 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي مصرعهم، اليوم الأربعاء، بقصف للطيران العراقي على مواقع متفرقة بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة أنه بناء على معلومات جهاز المخابرات الوطني قصف طيران القوة الجوية مضافة تابعة لـ«داعش».

وقتل 15 إرهابيا داخل مزرعة في منطقة “عكاشات” ضمن قاطع عمليات الجزيرة، ودمر أيضًا مخزنا للأسلحة والعتاد العسكري للتنظيم في منطقه “جريجب” بقضاء القائم قرب الحدود السورية.

ودمر الطيران أيضا موقعا لتفخيخ السيارات يتواجد به عناصر التنظيم من خبراء التفخيخ وأربع سيارات مفخخة معدة للاستخدام في منطقة الحي الصناعي بقضاء “عانه”.

كما أغار طيران القوة الجوية على موقع يتواجد به قياديون تابعون لـ«داعش» الإرهابي وقتل 12 منهم في قضاء “راوه” غربي الأنبار.

أ ش أ